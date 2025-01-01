DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.292.983,64 -0,08%

Gazprom, Ukrayna Üzerinden Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkini Durdurdu!

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:22
Gazprom, Ukrayna Üzerinden Avrupa'ya Doğal Gaz Sevkini Durdurdu!

Gazprom'dan Şok Açıklama

Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yapılan doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu duyurdu. Bu gelişme, özellikle Avrupa ülkeleri için enerji güvenliğini tehlikeye atacak kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sevkiyatın Durdurulma Nedeni

Açıklamada, sevkiyatın neden durdurulduğuna dair spesifik bir gerekçe verilmezken, uzmanlar bu durumun siyasi ve ekonomik nedenlere bağlı olabileceğini öne sürdü. Ukrayna'nın enerji altyapısının durumu ve uluslararası ilişkiler, bu kararda etkili rol oynamış olabilir.

Avrupa Ülkeleri İçin Sonuçları

Doğal gazın azalması, Avrupa'daki enerji krizini derinleştirirken, ülkelerin alternatif enerji kaynakları bulma çabalarını da hızlandıracaktır. Gazprom'un kararı, Avrupa’nın kış aylarına yaklaşmasıyla birlikte enerji arzında büyük belirsizlikler yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'da 2024: Merkez Bankası ve Devlet Yüksek Konseyi Krizi Sürüyor
2
Yaman Yücel Metin, Yılbaşında Polislere Çikolata İkram Etti
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Küresel Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Bekleniyor
5
TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı
6
Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
7
Kırıkkale'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler