Gazze'de 4 Yaşındaki Seca, Şarapnel Yaralanmasıyla Görme Yetisinin %97'sini Kaybetti

MUHAMMED MACİD – Gazze Şeridi

4 yaşındaki Seca Ebu Meğasib, zorla yerinden edilen binlerce kişi gibi harap bir çadırda yaşıyor. İsrail bombardımanı sırasında gözüne isabet eden bir şarapnel parçası nedeniyle görme yetisinin yüzde 97'sini kaybetti.

Babasını savaşta yitiren ve tamamen kör olma riskiyle karşı karşıya bulunan küçük kız, kan kırmızısı pijamalarıyla eski bir şiltenin üzerinde, yaralı gözünü beyaz bandajlarla kapatarak günlerini geçiriyor. Yaralı gözünün acısına derin bir yalnızlık eşlik ediyor.

Doğuştan kısıtlı görme yetisine sahip olan Seca'nın ailesinin umutları, bombardımanla birlikte yok oldu. Şu an yüzde 3 görme yetisine sahip olan Seca, çocuk oyunlarına katılamıyor, sık sık düşüyor ve zorbalığa maruz kalıyor.

Annesi Rida, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "6 çocuğum var, ikisi astigmat hastası. Seca'nın görmesi daha önce de kısıtlıydı ama yaralanmasıyla birlikte görme yetisi yüzde 3'e düştü." dedi.

Konuşurken kızının başını okşayan anne Rida, "Seca artık diğer çocuklar gibi oynayamıyor, zorbalığa uğruyor ve acı dolu bir yalnızlık içinde yaşıyor. Her gün bana gözleri ve geleceği hakkında sorular soruyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastaneler, yoğun saldırılar ve altyapı eksiklikleri nedeniyle Seca'nın durumuna yalnızca sınırlı müdahale edebildi; yara dikildi ancak kapsamlı göz tedavisi yapılamadı. Rida, "Buradaki doktorlar sadece etkisiz göz damlaları verdi, kızımın acilen Gazze dışında tedaviye ihtiyacı var ancak İsrail ablukası buna izin vermiyor." dedi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi verilerine göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana körlük vakaları 1200'e ulaşırken, 5 bin 200'den fazla çocuk gerekli tedavi için Gazze dışına çıkarılmadıkları takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Sağlık sektörü neredeyse tamamen çökmüş durumda; İsrail ordusu savaşın başından bu yana 38 hastaneyi bombalayarak hizmet dışı bıraktı. Binlerce hasta ve yaralı hayati risk altında.

UNICEF, Gazze'de 1,1 milyon çocuğun ağır psikolojik travma yaşadığını ve gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini bildiriyor. Ayrıca, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürüklediği, yardım taşıyan binlerce tırın sınırın diğer tarafında beklediği ve Gazze'de her gün açlıktan insanların öldüğü bildiriliyor.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi yaralandı. Ayrıca, 140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Küçük Seca'nın durumu, Gazze'deki yaygın insani krizi ve çöken sağlık sisteminin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.