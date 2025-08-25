DOLAR
Gazze'de Açlık Felaketi: Son 24 Saatte 11 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi açlıktan öldü; 7 Ekim'den bu yana can kaybı 300'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:49
Gazze Şeridinde son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş bu bilgiyi yazılı açıklamayla paylaştı.

Bakanlık verileri

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiğini belirtti. Açlığın, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında devam ettiğini vurguladı.

BM destekli IPC raporu

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olan 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirmişti. Raporda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğu tespiti yer aldı.

İnsani durum ve kapsam

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi bulunamadığı, temel altyapının zarar gördüğü bildiriliyor. Başta çocuklar olmak üzere ölümler artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Yerinden edilme ve yaşam koşulları

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği ifade ediliyor. Yerinden edilenler derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okul ve barınaklarda hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskiyle hayatta kalmaya çalışıyor.

Saldırılar ve hedef alınan sivil noktalar

İsrail ordusunun günlük operasyonlarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını hedef alması nedeniyle insani kriz daha da derinleşiyor.

