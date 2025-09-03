DOLAR
Gazze'de Açlık Ölümleri Artıyor: Son 24 Saatte 1'i Çocuk 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 6 kişi açlık nedeniyle yaşamını yitirdi; 7 Ekim'den bu yana açlıktan ölü sayısı 131'i çocuk 367’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:15
Gazze'de açlık kaynaklı ölümler devam ediyor

İsrail'in saldırıları ve ablukasının yol açtığı kıtlık altında yaşayan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 1'i çocuk 6 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ölümlere ilişkin son bilgilerin paylaşıldığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 367'ye ulaştığı bildirildi.

BM destekli IPC'nin uyarıları

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos'ta yapılan kıtlık ilanından bu yana, IPC tarafından doğrulanan verilere göre 16'sı çocuk 89 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. IPC raporunda ayrıca, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın 5. seviye (felaket) olarak doğrulandığı vurgulanmıştı.

İnsani felaketin görünümü

Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunmadığı geniş çaplı bir insani felaketle karşı karşıya. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in uygulamalarını "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanma" biçiminde nitelendiriyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin yüzde 88'i zarar gördü. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, sürgün emirleri ve saldırılar sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşırken, çok sayıda kişi defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı.

Temel malzemelerden yoksun olarak yerinden edilenler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalık riskleriyle mücadele ediyor. İsrail ordusunun düzenli saldırıları sonucunda barınaklar ve sivil noktalar hedef alınmaya devam ediyor.

Savaşın insan kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren düzenlenen saldırılarda ise 11 bin 502 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 900 kişi yaralandı.

