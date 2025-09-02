DOLAR
Gazze'de can kaybı 63 bin 633'e yükseldi: Son 24 saatte 76 ölü

İsrail saldırılarında can kaybı son 24 saatte 76 artarak 63 bin 633'e ulaştı; hastanelere 76 ölü ve 281 yaralı getirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:38
Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 76 artarak 63 bin 633'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 ölü ve 281 yaralı getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 502 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 306'ya, yaralananların sayısının da 16 bin 929'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 633'e, yaralıların sayısının 160 bin 914'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 13 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği; 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 130'u çocuk olmak üzere 361'e çıktığı vurgulandı.

