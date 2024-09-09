Gazze'de Eğitim Krizi: 11.500 Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de Eğitim Krizi Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde, Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni akademik yılın başlangıcında 650 binden fazla çocuk eğitim alamıyor. Ağustos ayı itibarıyla, İsrail saldırıları sonucu 11.500'den fazla okul çağındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Saldırıları ve Eğitim Hakkı

Bakanlık, "Siyonist işgalci İsrail'in sürdürdüğü savaş, Gazze'de eğitim almayı zorlaştırıyor. 11.500'den fazla çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda çocuk yaralandı, engelli hale geldi veya psikolojik travma yaşadı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları sonucunda eğitim alanında görev yapan 750 kişinin de yaşamını yitirdiği vurgulanırken, İsrail ordusunun okulları hedef alarak %92'sinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Yıkılan Okullar ve Güvenli Eğitim

Geçtiğimiz ay 16 okulun İsrail saldırıları sonucunda yıkıldığına da değinilen açıklamada, yüz binlerce çocuğun güvenli eğitim hakkından mahrum bırakıldığı ifade edildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, Gazze Şeridi genelinde çocuklar için güvenli eğitim alanlarının sağlanabilmesi için gerekli malzemelerin İsrail'e baskı yapılarak temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 16.715 çocuk ve 11.308 kadın olmak üzere toplamda 40.988 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 94.825 kişinin yaralandığı öğrenildi.