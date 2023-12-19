Gazze'de endişe veren durum: Salgın hastalıklar hızla yayılıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 67. gününde devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 19 bin 667'ye, yaralı sayısı 52 bin 586'ya yükseldi. Gazze'de yaşayan 2,2 milyon Filistinli, elektrik, su, yakıt ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Kliniği'nin Yöneticisi Doktor Hanin Al-Masdar, Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk edip kamplara sığındı. Bu durum, bölgedeki sağlık sorunlarını daha da artırdı. Deir El-Balah'ta faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Kliniği'nin Yöneticisi Doktor Hanin Al-Masdar, bulaşıcı hastalıkların sıkışıklık nedeniyle çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Al-Masdar, "Mide-bağırsak hastalıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve cilt hastalıkları gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyoruz. Baş biti ve sirkeler de çocuklar başta olmak üzere toplumda salgınlara ve komplikasyonlara neden oluyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk edip kamplara sığındı. Bu durum, bölgedeki sağlık sorunlarını daha da artırdı. Deir El-Balah'ta faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Kliniği'nin Yöneticisi Doktor Hanin Al-Masdar, bulaşıcı hastalıkların sıkışıklık nedeniyle çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Al-Masdar, "Viral hepatit vakaları bu hafta günlük ortalama 300'den 1700'e çıktı. Mide-bağırsak hastalıkları ve cilt hastalıkları da ciddi şekilde arttı. Beş yaşın altındaki çocuklarda haftalık ortalama 300 olan hasta sayısı haftada yaklaşık 1200'e yükseldi." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk edip kamplara sığındı. Bu durum, bölgedeki sağlık sorunlarını daha da artırdı. Deir El-Balah'ta faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Kliniği'nin Yöneticisi Doktor Hanin Al-Masdar, bulaşıcı hastalıkların sıkışıklık nedeniyle çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Al-Masdar, "Bulaşıcı hastalıkların komplikasyonlarını azaltmak için acil tıbbi hizmetler veriyoruz ve Deir El-Balah'ta yaşanan yoğunluk ve kalabalıktan kaynaklanan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.