Gazze'de Enkaz Altında 60 Filistinliye Ulaşılamıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hava saldırısıyla hedef aldığı bir evin enkazında 60 Filistinli kaldığı ve onlara ulaşılamadığı bildirildi. Bölgeye önceden tahliye uyarısı yapılmadığı, ablukadan dolayı arama kurtarma ekipmanı bulunmadığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, saldırının kuzeydeki Gazze kentinin es-Samir bölgesinde gerçekleştiğini ve sivillerin yaşadığı bir eve tahliye uyarısı yapılmadan saldırıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, evin yerle bir olduğunu gösteriyor. Görüntülerde konuşan bir Filistinli kadın, daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan kardeşi ve ailesinin enkaz altında can verdiğini ifade etti.

Aynı görüntülerde, kadının yanında görülen bir kişi gözyaşları içinde enkaz altında ölen çocuğuna "Nur! Babacığım neredesin sen?" sözleriyle seslendiği duyuldu.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları ve Kayıplar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 785 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 754 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 523, yaralıların sayısı ise 18 bin 496 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.