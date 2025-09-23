Gazze'de İsrail Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo öldü

77. Tabur komutanı kuzey Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında bir subayını daha kaybettiğini açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, 77. Tabur Saar Magolan birliğinden bölük komutanı Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo (27)'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Bu açıklamayla, 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 911'e yükseldi. Ayrıca, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısının ise 465 olduğu kaydedildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Bozaglo Gazze kentinde Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından hedef alındığı belirtilen bir tankta yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.