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Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 39,480'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 39,480'e yükseldi, yaralı sayısı ise 91,128 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:19
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 39,480'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki 300 Günlük Saldırıları Sürek Halinde Devam Ediyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 39,480'e yükseldi.

Son Durum ve Yaralı Sayısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, düzenlediği yazılı açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen bombardımanlarda 55 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Toplamda yaralı sayısının 91,128'e ulaştığı belirtildi.

Cenaze Törenlerinde Engellemeler

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında birçok cesedin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşımının sağlanamadığı ifade edildi.

Kayıp İstatistikleri

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, 10 bin Filistinlinin kayıp olduğuna dair bilgiler mevcut. Sonuç itibarıyla, Gazze’deki insanlık dramı daha da derinleşirken, uluslararası toplumun bu duruma nasıl bir müdahale yapacağı büyük bir merak konusu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

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