Samsun'da Çobanlı İskelesi'nde Denize Düşen Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Atakum Çobanlı İskelesi'nden denize düşen 32 yaşındaki Mümin E.'nin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından yaklaşık 100 metre açıkta bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:17
Samsun’un Atakum ilçesinde, Çobanlı İskelesi açıklarında denize düşen bir gencin cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybeden kişinin 32 yaşındaki Mümin E. olduğu bildirildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 40 dakika süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından, genç kişinin cansız bedeni Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri tarafından iskeleyi yaklaşık 100 metre açığa çıkartıldı.

Olayın Sonrası ve Soruşturma

Sudan çıkarılan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari incelemeler sürüyor.

