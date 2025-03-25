Gazze'de İsrail Saldırılarında 270 Çocuk Hayatını Kaybetti

Save the Children, Gazze'de bir haftada 270'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede insani kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:18
Gazze'de İsrail Saldırılarında 270 Çocuk Hayatını Kaybetti

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Gazze'de bir haftadan kısa bir sürede 270 Filistinli çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

İngiltere merkezli kuruluş, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail’in hava saldırılarında Gazze'de yaşanan katliama vurgu yaptı. Save the Children İnsani Yardımlar Direktörü Rachael Cummings, "Bombalar düşüyor, hastaneler yerle bir edildi, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessiz," açıklamasında bulundu.

Cummings, Gazze'deki durumun ciddiyetine dair, "Yardım yok, güvenlik yok, gelecek yok" ifadelerini kullandı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze'de devam eden insani kriz her geçen gün derinleşiyor. İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının ardından 2 Mart itibarıyla Gazze'ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapı ve hastanelerin hedef alınmasıyla insani bir felaket yaşanmakta.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesimiyle birlikte sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki Filistinlilerin yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor.

İsrail ordusunun 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında Gazze Şeridi'nde yeniden başlattığı saldırılar sonucunda çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ten fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısı 50 bin 144, yaralı sayısı ise 113 bin 704'e ulaştı.

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