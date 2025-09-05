DOLAR
Gazze'de İsrail Saldırısı: 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentindeki saldırılarında 16 Filistinli yaşamını yitirdi; evler ve yerinden edilenlerin çadırları hedef alındı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:39
Gazze'de İsrail Saldırısı: 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail saldırıları: 16 can kaybı

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridinin kuzeyindeki Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti. Olaylara ilişkin bilgi, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarıldı.

Saldırıların hedefleri ve can kayıpları

WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde hem konutları hem de yerinden edilenlerin barındığı çadırları hedef aldı.

Derec Mahallesi: Kentin orta kesiminde yer alan Derec Mahallesi'nde bir evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Rimal Mahallesi — İslam Üniversitesi içi: Gazze'nin güneybatısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan İslam Üniversitesi içinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadır hedef alındı; saldırıda 3 kişi öldü.

Rimal Mahallesi — İHA saldırısı: Yine Rimal'de çadır ve evlere İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Tel el-Heva Mahallesi: Bir apartman dairesinin bombalanması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Selasini Caddesi: İsrail savaş uçakları, Selasini Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesini bombaladı; saldırıda 2 Filistinli öldü.

Ezher Üniversitesi kavşağı: Kentin batısındaki Ezher Üniversitesi kavşağında yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylarla ilgili gelişmeler geldikçe haber akışı güncellenecektir.

