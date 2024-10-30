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Gazze'de Katliam: 94 Ölü, Zorunlu Göçe Direnişin Bedeli

Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesinde yaşanan saldırıda 94 kişi hayatını kaybetti. Filistinlilerin zorunlu göçe direnişi trajik sonuçlara yol açtı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:34
Gazze'de Katliam: 94 Ölü, Zorunlu Göçe Direnişin Bedeli

Gazze'de 94 Kişinin Hayatını Kaybettiği Saldırı

Filistinlilere göre, İsrail'in zorunlu göç dayatmasına direnmeleri, Beyt Lahiya'da 94 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın nedenlerinden biri oldu.

Saldırının Detayları

İsrail ordusunun 26 gündür kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, Ebu Nasır ailesine ait bir dairenin hedef alınması sonucu en az 93 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu binanın bombalanmasının kasten yapıldığı belirtildi.

Ölümler ve Yaralılar

Bölge sakinlerinden Muhammed Ebu Nasır, binada birçok çocuk ve yetişkinin bulunduğunu ve aileleriyle birlikte yaşamlarını yitirenlerin olduğunu açıkladı. "Bu aile, zorunlu göçü reddettiği için hedef alındı," dedi.

Şahitlerden Duygusal Tanıklıklar

Ayrıca, olayın tanığı Said el-Garbavi, "Büyük bir patlama ile karşılaştık. Cesetlerin parçalarının sokaklara dağıldığına şahit olduk," diyerek gördüğü manzarayı aktardı.

Yardım Eksikliği ve Ciddi Durum

Hastane hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle yaralıların tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, "Tıbbi yetersizlikler nedeniyle ciddi yaralılar tedavi edilemiyor," diyerek durumu gözler önüne serdi.

İsrail'in Göç Planları

7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi’ne yapılan saldırılarda yaklaşık 43 bin Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in planları, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik olduğu düşünülüyor.

Uluslararası Çağrı

Sivil savunma ekipleri ve sağlık personelinin eksikliği nedeniyle yaralıları kurtarmak için yardım çağrısında bulunuldu. Uluslararası topluma, uzman sağlık ekiplerinin bölgeye gönderilmesi çağrısı yapıldı.

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