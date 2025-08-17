Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü

Gazze'de Kıtlık ve Ölüm: Son 24 Saatte 7 Kayıp

Abluka ve saldırıların yol açtığı insani kriz derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gelen haberler, zaten kırılgan olan bölgedeki insani durumun daha da kötüleştiğini gösteriyor. Sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşları, temel gıda malzemeleri ve tıbbi yardımın yetersiz kaldığını bildiriyor.

Abluka ve devam eden operasyonlar nedeniyle gıda tedarik zincirlerinin kesintiye uğradığı, bunun da özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu vurgulanıyor.

Uluslararası toplumun ve yardım kuruluşlarının bölgeye erişiminin sağlanması, insani yardımın hızla artırılması çağrıları yapılıyor. Ancak kaynaklara ulaşımın kısıtlı olması, krizle mücadeleyi zorlaştırıyor.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve detaylı bilgi bekleniyor; gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.