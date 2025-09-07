Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 5 Kişi Açlıktan Öldü

İsrail'in ablukası ve saldırılarıyla kıtlığın hüküm sürdüğü Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 3'ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Verileri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan kaynaklanan ölümlere ilişkin en güncel veriler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatteki ölümlerin açlık ve yetersiz beslenme sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Aynı yetkililer, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiğini bildirdi.

BM/IPC Uyarısı ve İlanı

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos tarihli açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan edildi. IPC'nin açıklamasına göre, kıtlık ilanından bu yana 23'ü çocuk olmak üzere 109 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

IPC, Gazze kentinde ilan edilen "kıtlık durumu"nın eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğine dikkat çekmişti.

İnsani Kriz ve Güncel Durum

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı derin bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere açlık kaynaklı ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin yüzde 88'inin yıkıldığı, sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sık sık barındıkları bölgelerde hedef alındığı bildirildi.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgünler sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyon'a ulaştı; çok sayıda kişi defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilenler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskiyle hayatta kalmaya çalışıyor.

Sağlık altyapısının yetersiz kaldığı bölgelerde, İsrail ordusunun düzenli saldırıları sonucu yerinden edilenlerin barındıkları çadırlar ve sivil noktalar da hedef alınıyor.

Saldırıların İnsan Maliyeti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64.368 Filistinli hayatını kaybetti, 162.367 kişi ise yaralandı.