Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti; 7 Ekim'den bu yana ölü sayısı 348'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:32
Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağır bir insani krizle karşı karşıya. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 3'ü çocuk 9 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Toplam Kayıplar ve Tarihsel Veri

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 127'si çocuk olmak üzere 348'e yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, 22 Ağustos tarihindeki kıtlık ilanından bu yana ise 12'si çocuk 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, '15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı' bildirildi. Raporda ayrıca, '22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.' tespiti yer aldı.

İnsani Durum ve Abluka

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altında, Gazze'de su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri tükenmiş durumda. Gazze Şeridi'nde özellikle çocuklar olmak üzere açlıktan kaynaklanan ölümler artarken, yerel ve uluslararası çevreler İsrail'i 'açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanmakla' suçluyor.

Sivil altyapının büyük bölümünün tahrip edildiği bölgede, İsrail ordusunun sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlilere yönelik saldırılar ve barındıkları bölgelerin hedef alınması sonucu, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşmış durumda. Çok sayıda kişi defalarca yerinden edilerek, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda hijyen yetersizliği içinde hayatta kalmaya çalışıyor.

Yerinden edilenlerin çadırları ve sivillerin barındığı noktalar, İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılarla hedef alınmaya devam ediyor; bu durum bulaşıcı hastalık riskini ve ölümcül açlık koşullarını daha da derinleştiriyor.

Not: Haber, Filistin Sağlık Bakanlığı ve IPC ile ilgili açıklamalarda yer alan tarihler ve sayısal veriler korunarak aktarıldı.

