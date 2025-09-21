Gazze'de Mezarlıklar Sığınak Oldu: Han Yunus'ta Beyt Derras Mezarlığı'na Çadırlar

İsrail saldırılarıyla göç eden Filistinliler, Han Yunus'taki Beyt Derras Mezarlığı'na çadır kurdu; mezarlıklar geçici sığınak haline geldi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:12
Gazze'de Mezarlıklar Sığınak Oldu: Han Yunus'ta Beyt Derras Mezarlığı'na Çadırlar

Gazze'de Mezarlıklar Sığınak Oldu: Han Yunus'ta Beyt Derras Mezarlığı'na Çadırlar

Göç, ablukayla birleşince mezarlıklar yaşam alanına dönüştü

İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından başlatılan kara saldırıları, Gazze kentinde yaşayan Filistinlileri güney bölgelere göçe zorladı. Göç edenler, geldikleri yerlerde bile insani koşullardan uzak, zorlu bir mücadelenin içine giriyor.

İsrail'in kuruluşundan bu yana süren yer değiştirmeler, 1948'deki Nekbe ile başlayıp günümüze dek devam etti. Bugün 2,3 milyon Filistinli, 77 yıldir tekrar tekrar yollara düşüyor; son yoğun göç hattı ise İsrail'in fiilen harekete geçirdiği planın hedefindeki Gazze kenti.

Beyt Derras Mezarlığı'nda yaşam mücadelesi

Kuzeyden güneye doğru hareket eden çok sayıda aile, Han Yunus'taki Beyt Derras Mezarlığı'na çadır kurdu. Bu görüntü, Gazzelilerin sıkça dile getirdiği "Bizler yaşayan ölüleriz" ifadesini somutlaştırıyor: ölülerin yanına yerleşen diriler, hayatta kalma derdinde.

Ailesiyle Şati Mülteci Kampı'ndan geldiklerini söyleyen Halid ed-Dali, bombardıman nedeniyle göç ettiklerini anlattı: "Bombardımanın yoğunluğundan ötürü göç ettik. havadan bombardıman, karadan top ateşi, her yer ateş hattı gibi. Alabildiğimizi yanımıza aldık, gerisi kaldı. Buraya Han Yunus'a, mezarlığa geldik."

Halid, bir çadır satın almak için borçlandıklarını ve tüm birikimlerini harcadıklarını belirtti. Gazze'de güvenli yer olmadığını vurgulayarak ekledi: "(Gazze'de güvenli yer olduğu iddiası) Bunlar boş laflar. (İsrail) İnsanlara işkence etmeye bayılıyor. İnsanlar nasıl başlarının çaresine bakıyorsa biz de bakacağız. Bir su tankeri gelecek su dolduracağız. Böyle işte. Ölülerin yanında mezarlıkta yaşayacağız. Ailemle ancak burayı bulduk. Ölüler ve diriler yan yana kalacağız."

Halid'in çocuklarından Yusuf ed-Dali, uzun yürüyüşün ardından ayakta duracak güçlerinin kalmadığını söyledi: "Mezarda kalacağız. Buraya ölüleri getiriyorlar. Çadırımızın yanına mı gömecekler yoksa başka yere mi bilmiyoruz."

Hastalık, yaşlılık ve süregelen göç

Beyt Lahiya sakinlerinden Muna Ebu Leyle de çok kez yer değiştirdiklerini, çok katlı binalara düzenlenen saldırılarda çadırlarına şarapnel isabet ettiğini anlattı. Yatak, yorgan gibi temel eşyalarını bile alamadan mezarlığa geldiklerini ifade etti.

Yaşlı ve hasta Velid Hasan ise, şeker, kalp ve kanser hastası olduğunu, yiyecek ve içecek bulamadıklarını söyledi: "Göç çok zor. Evimiz gitti, bu topraklarda bize ait bir şey kalmadı." Velid dede, yaşamının en savunmasız döneminde bakıma muhtaç olduğu halde göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Gazze'deki bu göç dalgası, insanların sadece barınma değil, temel yaşam kaynaklarına ulaşımda da büyük zorluk çektiğini gösteriyor. Mezarlıkların geçici sığınaklara dönüşmesi, bölgedeki insani krizin çarpıcı bir simgesi haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep İslahiye'de Yaklaşık 1,1 Milyon Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
2
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de 9 ülkeyle diplomatik ilişkilerinin 75. yılı
3
Yusuf Tekin: Gaziler Günü'nde Şehitleri Unutturmama Sözü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
4
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
5
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü