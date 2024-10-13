Gazze'de Okula Yapılan Saldırıda Can Kaybı 18'e Ulaştı

Gazze'deki Saldırı Sonrası Kaybın Artması

Filistin'in Gazze bölgesinde meydana gelen bir saldırıda, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerinden edilmiş insanların kaldığı bir okul hedef alındı.

Ölenler Arasında Kadın ve Çocuklar Bulunuyor

Yerel yetkililer, El Avde Hastanesi'nden aldıkları bilgi doğrultusunda, İsrail güçlerinin düzenlediği bu saldırı sonucunda 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralıların arasında çocukların ve kadınların da olduğu, çok sayıda yaralının acil yardıma alındığı kaydedildi.

Görgü Tanıkları Olayı Anlattı

Görgü tanıkları, okulun adının "Mufti" olduğunu ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin burada barındığını belirtti. Saldırının ardından yaşanan kaos, sığınmacılar için acı dolu anlar yarattı.