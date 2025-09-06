Gazze'de Öldürülen İngiliz Gönüllü: Avukat Khan, İngiltere'yi Bilgi Saklamakla Suçladı

Gazze'de ölen İngiliz yardım gönüllüsünün avukatı: İngiltere bilgi saklıyor

EHLÜL ÇETİNKAYA

İsrail'in Gazze'de Nisan 2024'te düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İngiliz yardım gönüllüsü James (Jim) Henderson ve beraberindeki kişilerin ölümüne ilişkin davada, aileyi temsil eden avukat Forz Khan İngiltere'yi bilgi saklamakla suçladı.

Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) adına Gazze'de görev yapan Henderson ile diğer yardım çalışanları, Nisan 2024'te İsrail hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda Henderson dahil 7 yabancı uyruklu ve Filistinli çalışan yaşamını yitirdi.

Olayın çatışmasızlık bölgesinde, üzerinde WCK logosu bulunan bir konvoya yönelik gerçekleşmesi geniş tepkilere neden oldu. Çok sayıda ülke ve uluslararası örgüt saldırıyı kınarken, dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak "İsrail'in acilen neler yaşandığını soruşturmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Dönemin Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Mitchell ise, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak saldırıyı kınadı.

Saldırının üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yıl sonra AA muhabirine konuşan Forz Khan, yardım gönüllülerinin "İsrail'in sahip olduğu ve kesinlikle yanlış olan bilgiler ışığında öldürüldüklerini", araçlarında logo bulunduğunu ve her şeye rağmen hedef alındıklarını belirtti: "İsrail'in eylemleri neticesinde acı çeken Filistinlilere yardım için oradaydılar."

Khan, İngiltere'de saldırıya ilişkin adli ve tıbbi incelemeyi yürütecek bir mahkemenin olduğunu hatırlatarak, "İngiliz hükümeti, gelinen noktada bilgi vermekten yana gönülsüz davranıyor. Bu, hükümetin büyük ölçüde vatandaşından çok İsrail'e desteğinden kaynaklanıyor. Kendi vatandaşı katledilmiş olsa bile durum böyle." dedi.

Avukat Khan, İngiltere'nin saldırıya ilişkin detaylı görüntülere sahip olabileceğini öne sürerek, "Saldırı yaşandığı anlarda (Kıbrıs adasının güneyinde bulunan) Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Akrotiri üssünden kalkan gözlem uçağı havadaydı ve o bölgede uçuyordu. Büyük ihtimalle o uçak bu saldırının görüntülerini kaydetti." açıklamasını yaptı. Khan, bu görüntülerin talep edildiğini ancak açıklama yapılmadığını vurguladı ve hükümetten şeffaflık istedi.

Henderson'un öldürülmesini savaş suçu olarak nitelendiren Khan, hükümeti daha ağır suçlamalarla eleştirdi: "(İngiltere hükümeti) Soykırıma yardım ve yataklık yapıyorlar. Bu da bu hükümetin önde gelen üyelerini çok ciddi bir suçun zanlısı haline getiriyor." Ayrıca Khan, "Onlardan Filistinlilerin İsrailli işgalcilerini püskürtme çabalarına yardım etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.