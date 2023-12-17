Gazze’de rehine katliamı: İsrail askerleri kendi vatandaşlarını vurdu

Gazze Şeridi’nde 71 gündür süren İsrail saldırılarında, dramatik bir olay yaşandı. Hamas’ın elinde esir olan 3 İsrail askeri, kurtulmak için ellerinde beyaz bayrakla İsrail ordusuna doğru ilerlerken, kendi askerleri tarafından vurularak öldürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, olayı doğrulayarak, “Bu olayda başarılı olamadık. Esirlerin ölümünden dolayı ailelerin derin üzüntüsünü hissediyoruz” açıklamasını yaptı.





İSRAİL ORDUSU ÖZÜR DİLEDİ

Halevi, esirlerin canlı olarak kurtarılmasını istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. “IDF ve komutanı olarak ben, yaşananlardan sorumluyuz” diyen Halevi, çatışmaların devamında bu tür olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Halevi, esirlerin bir tehdit oluşturmadıklarını anlamaları için her şeyi yaptıklarını ancak anlık bir kararın ölümle sonuçlandığını kaydetti. “Üzerlerinde bomba taşıdıklarından şüphelenmeyelim diye üstsüz hareket ettiler ve anlamamız için beyaz bir bez tuttular” diyen Halevi, “Beyaz bayrak çekip teslim olmak isteyenlere ateş açmak yasaktır. Ancak bu ateş çatışma sırasında ve baskı altında gerçekleştirilmiştir” dedi.

Halevi, IDF’in olayla ilgili ön soruşturmayı bitirdiğini ve kara kuvvetlerine yeni protokoller gönderdiğini belirtti. “Bulgular hakkında aileleri bilgilendirdik ve bunları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıkladık” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HALKI SOKAKTA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 14 binden fazla Filistinli’nin hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, İsrail halkı da Netanyahu’yu ve savaşı protesto etmek için sokaklara çıktı. Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki “Rehineler Meydanı” adını verdikleri alanda toplanan göstericiler, esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, “Acilen” esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.



