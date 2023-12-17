Gazze’de rehine katliamı: İsrail askerleri kendi vatandaşlarını vurdu

Gazze’de devam eden İsrail saldırılarında, Hamas’ın elinde esir tutulan 3 İsrail askeri, kendi ordularının ateşiyle hayatını kaybetti. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, olayı kabul ederek, “Bu olayda başarısız olduk” dedi. İsrail halkı ise, Netanyahu’yu ve savaşı protesto etmek için sokaklara çıktı.

Gazze’de rehine katliamı: İsrail askerleri kendi vatandaşlarını vurdu
Yayın Tarihi:

Gazze Şeridi’nde 71 gündür süren İsrail saldırılarında, dramatik bir olay yaşandı. Hamas’ın elinde esir olan 3 İsrail askeri, kurtulmak için ellerinde beyaz bayrakla İsrail ordusuna doğru ilerlerken, kendi askerleri tarafından vurularak öldürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, olayı doğrulayarak, “Bu olayda başarılı olamadık. Esirlerin ölümünden dolayı ailelerin derin üzüntüsünü hissediyoruz” açıklamasını yaptı.

israil

İSRAİL ORDUSU ÖZÜR DİLEDİ

Halevi, esirlerin canlı olarak kurtarılmasını istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. “IDF ve komutanı olarak ben, yaşananlardan sorumluyuz” diyen Halevi, çatışmaların devamında bu tür olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Halevi, esirlerin bir tehdit oluşturmadıklarını anlamaları için her şeyi yaptıklarını ancak anlık bir kararın ölümle sonuçlandığını kaydetti. “Üzerlerinde bomba taşıdıklarından şüphelenmeyelim diye üstsüz hareket ettiler ve anlamamız için beyaz bir bez tuttular” diyen Halevi, “Beyaz bayrak çekip teslim olmak isteyenlere ateş açmak yasaktır. Ancak bu ateş çatışma sırasında ve baskı altında gerçekleştirilmiştir” dedi.

Halevi, IDF’in olayla ilgili ön soruşturmayı bitirdiğini ve kara kuvvetlerine yeni protokoller gönderdiğini belirtti. “Bulgular hakkında aileleri bilgilendirdik ve bunları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıkladık” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HALKI SOKAKTA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 14 binden fazla Filistinli’nin hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, İsrail halkı da Netanyahu’yu ve savaşı protesto etmek için sokaklara çıktı. Tel Aviv’de İsrail ordu karargahının önündeki “Rehineler Meydanı” adını verdikleri alanda toplanan göstericiler, esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, “Acilen” esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

israil

Öne Çıkanlar
Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor
Evin içinde çamaşır kurutmanın en pratik yolu! 10 dakika yeter Evin içinde çamaşır kurutmanın en pratik yolu! 10 dakika yeter
Hanımlar dikkat! Bu takvime uyanın tüyleri çok geç uzayacak Hanımlar dikkat! Bu takvime uyanın tüyleri çok geç uzayacak
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! İnternetten alışveriş yapanlara kötü haber! Siparişler bir bir iptal olacak İnternetten alışveriş yapanlara kötü haber! Siparişler bir bir iptal olacak Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun Banka çalışanı dolandırıcılık ağı genişliyor: Bu kez Elbistan'da 50 milyonluk vurgun Meclis'te yoğun istifa trafiği sürüyor: 600 milletvekilinden 53'ü istifa etti Meclis'te yoğun istifa trafiği sürüyor: 600 milletvekilinden 53'ü istifa etti İkinci 'Gizli Fon' vakası: Banka çalışanı 100 milyon dolar vurgunla kayıplara karıştı İkinci 'Gizli Fon' vakası: Banka çalışanı 100 milyon dolar vurgunla kayıplara karıştı Özgür Demirtaş’ın sosyal medya geliri ortaya çıktı: Aylık 10 milyon TL Özgür Demirtaş’ın sosyal medya geliri ortaya çıktı: Aylık 10 milyon TL