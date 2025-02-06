Gazze'de Şiddetli Rüzgar İki İsrail Askerinin Hayatına Mal Oldu

Gazze'de Felaket: İki İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde meydana gelen şiddetli rüzgar, iki İsrail askerinin ölümüne ve bir askerin ağır yaralanmasına yol açtı. Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde vinçin devrilmesi sonucu gerçekleşti.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Golani Tugayı'ndan Nadav Cohen'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olay sırasında hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer askerin isminin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Olayda, bir asker daha ağır yaralandı ve İsrail basınında çıkan haberde, devrilen vinç nedeniyle toplamda iki askerin öldüğü, yanında birçok askerin de yaralandığı aktarıldı.

Times of Israel'in haberine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2024'e kadar süren saldırılar nedeniyle İsrail ordusu verilerine göre toplamda 845 asker yaşamını yitirdi. Bu dönemde, 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 14 binden fazla kişinin enkaz altında kaybolduğu da ifade edildi.

Bu trajik olay, Gazze'deki insani durumu bir kez daha gözler önüne sererken, bölgedeki çatışmaların ciddiyetini de hatırlatmaktadır.