Gazze'de Şiddetli Yağışlar Çadırları Bastı — Yermuk Mülteci Kampı'nda Yerinden Edilenler Zor Durumda

Gazze Şeridi’nde kış mevsiminin başlamasıyla etkili olan yağışlar, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları vurdu. Şiddetli yağışlar özellikle Yermuk Mülteci Kampındaki yerleşim alanlarında ciddi hasara yol açtı; çok sayıda çadır zarar gördü.

Çevre ve insani koşullar ağırlaşıyor

Yağmurlar sonrası kamp içinde yaşam şartları daha da kötüleşirken, mağdurlar gece boyunca su baskınlarıyla mücadele etti. Çadırlar ve sınırlı imkanlarla kurulan barınaklar, soğuk ve yağışa karşı yetersiz kaldı.

Çadır sahiplerinin anlatımları

Soha Qudeir çadırını su basmasıyla ilgili olarak, "Yermuk Kampı’ndaki yerinden edilmiş kişilerin çadırları dün gece şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Çocuklarımın boğulmaması için bütün gece uyanık kaldım. Şimdi soğuk ve yağmurdan dolayı hastalar. Durum son derece zor. Keşke bu zorlu dönemi atlatmamıza yardımcı olacak bir çadır, bir yatak veya herhangi bir şey alabilsem. Bütün gece çadırın içine su girmesini engellemeye çalıştık. Ama başaramadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah’tan başka kimsemiz yok" dedi.

Kampta kalan Filistinli Shafiq Dawas ise, "Bu çadırda iki aile kalıyor. Uyuduğumuz yataklar sırılsıklam oldu. Bu gece nerede ve nasıl uyuyacağımızı bilmiyoruz. Bizi yağmurdan koruyacak hiçbir şey yok. Her şey sırılsıklam oldu, yataklar, battaniyeler, mobilyalar, halılar. Dün gece hiç uyuyamadık. Uyanık kaldık ve yağmurun durması için dua ettik" ifadelerini kullandı.

Raporda, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’deki konutların yaklaşık yüzde 92’si tamamen veya kısmen tahrip olduğu belirtiliyor. Gazzeliler şu an çadırlarda ya da çökme riski bulunan hasarlı binalarda hayatta kalmaya çalışıyor.

