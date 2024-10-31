Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi

İsrail Saldırıları Nedeniyle Sivil Savunma Ekipleri İş Yapamaz Duruma Geldi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail ordusunun sürdürdüğü aralıksız bombardımanlar, sivil savunma ekiplerinin hareket alanını kısıtladı. Bu nedenle, ekipler son 8 gündür arama-kurtarma ve yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştiremiyor.

Acil Müdahale Çağrısı

Sivil Savunma Müdürlüğü, yaşanan bu olumsuz olaylar üzerine, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) acil müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, sivil savunma araçlarının Beyt Lahiya Mezarlığı yakınlarında İsrail ordusu tarafından durdurulduğu ve araçlara yaklaşmaya çalışan personellere ateş açıldığı belirtildi.

İsrail'in Saldırıları ve Stratejisi

23 Ekim’de, İsrail ordusunun 5 sivil savunma görevlisini alıkoyduğu ve 3'üne saldırdığı bildirildi. Ayrıca, gazete raporlarına göre, 5 Ekim'den itibaren Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlendi. 6 Ekim’de ise kara saldırılarıyla bu bölgeler hedef alındı.

Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi

Bu saldırıların, "generallerin planı" olarak adlandırılan ve İsraillilere yeni yerleşim alanları oluşturma amacı güden strateji ile örtüştüğü öne sürülüyor. 7 Ekim’de, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere boşaltmaları gereken bölgelerin haritasını paylaştı.

Bu harita, Filistinlileri zorla Güney Gazze'deki Mevasi bölgesine yönlendirme amacı güdüyor. Adraee'nin paylaşımı, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland’ın sunduğu planın benzerliğini gösteriyor.

Ciddi Kayıplar ve Tahribat

7 Ekim itibarıyla düzenlenen saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın dahil olmak üzere toplam 43 bin 163 Filistinli hayatını kaybetti. 101 bin 510 kişi yaralanırken, enkaz altında hâlâ binlerce insanın olduğu bildirilmekte. Sivil altyapıya yönelik saldırılar devam ederken, halk derme çatma hastane ve eğitim kurumlarına sığınmaya çalışıyor.