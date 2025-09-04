DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.687,23 0,58%
BITCOIN
4.570.726,22 1,03%

Gazze'de Son 24 Saatte 84 Filistinli Hayatını Kaybetti — Ölü Sayısı 64 bin 231

İsrail saldırılarında son 24 saatte 84 Filistinli öldü; toplam ölü 64 bin 231, yaralı 161 bin 583. Gazze'de yardım engellemeleri ve açlık can kayıplarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:44
Gazze'de Son 24 Saatte 84 Filistinli Hayatını Kaybetti — Ölü Sayısı 64 bin 231

Gazze'de Son 24 Saatte 84 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın Son Verileri

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 84 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 64 bin 231, yaralı sayısı ise 161 bin 583 olarak açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hastanelere 84 ölü ve 338 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 11 bin 699 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 356'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 244'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 401 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı ve bu kişilerin sayı ile bilgilerinin eklendiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 370 (bunların 131i çocuk) olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat
2
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
4
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
5
Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif
6
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
7
Ordu Yetkilisi: Gazze'nin İşgali Hamas'ı Teslim Ettireceğinin Garantisi Değil

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı