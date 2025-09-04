Gazze'de Son 24 Saatte 84 Filistinli Hayatını Kaybetti — Ölü Sayısı 64 bin 231

Gazze'de Son 24 Saatte 84 Filistinli Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın Son Verileri

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 84 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 64 bin 231, yaralı sayısı ise 161 bin 583 olarak açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hastanelere 84 ölü ve 338 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda, 11 bin 699 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 49 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 356'ya, yaralananların sayısının da 17 bin 244'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 401 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı ve bu kişilerin sayı ile bilgilerinin eklendiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 370 (bunların 131i çocuk) olduğu vurgulandı.