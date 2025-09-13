Gazze'de Tarihin En Büyük Gazeteci Katliamı: Nasır Ebu Bekir Uyardı

Gazze'de Tarihin En Büyük Gazeteci Katliamı

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir L'humanite Festivali'nde konuştu

Fransa'nın Bretigny-sur-Orge kentinde 12 Eylül'de başlayan L'humanite Festivali sürüyor. Festivalde düzenlenen Filistinli Gazetecilere Açık Çek oturumuna, Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir ile Agence France Presse (AFP) için Gazze'de yıllarca görev yapmış Filistinli gazeteci Adel Zaanoun katıldı.

Nasır Ebu Bekir, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli gazetecileri hedef aldığını vurgulayarak, sendika başkanı olmasına rağmen meslektaşlarının ölmesini engelleyemediğini ve her an yeni yaralanma haberleri beklediğini ifade etti.

Ebu Bekir, paylaştığı verilere göre 1500 Filistinli gazeteci ateşin ortasında çalışıyor; 250 gazeteci öldürüldü; yüzlerce gazeteci yaralandı; 200 gazeteci tutuklandı ve çok sayıda medya kuruluşu yıkıldı. Ebu Bekir, bunun tarihin en büyük gazeteci katliamı olduğunu belirtti ve Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 2. Dünya Savaşı'ndakinden daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Ebu Bekir, bölgedeki saldırıları tarihin en büyük yıkım savaşı olarak nitelendirdi ve hükümetin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararlarıyla gazetecilerin hedef alındığını, Netanyahu'yu bir savaş suçlusu olarak tanımladı. Gazetecilerin öldürülmesinin, Gazze'de yaşananları uluslararası kamuoyuna aktarmayı engellemeye dönük bir uygulama olduğunu söyledi.

Adel Zaanoun ise İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten sonra başlattığı saldırıları yedi ay boyunca sahada takip ettiğini, mesleğin zorluğu ile Gazzeli olmanın verdiği acının birleştiğini anlattı. Zaanoun, Nasır Hastanesi'nde canlı yayında olduğu sırada eşinin öldüğünün söylendiğini, yaralılara baktığında eşini yaralı halde bulduğunu aktardı.

Zaanoun, Gazze'deki gazetecilerin sürekli ateş altında olduğunu ve benzeri görülmemiş saldırıları aktardıklarını vurgulayarak gazeteciler olarak bizler de insanız dedi. Ebu Bekir de gazetecilerin, aileleri zarar görse bile haber yapmaya devam etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ebu Bekir, Gazze'de bu kadar çok gazetecinin öldürüldüğü başka bir ülkenin bulunmadığını ifade ederek, tüm Filistinli gazetecilerin yok edilmesini bekleyemeyeceklerini; Netanyahu'nun savaşı tırmandırmak ve gazetecileri hedef almak istediğini söyleyerek bu tablonun yaşanmamasını umduğunu ekledi.