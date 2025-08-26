Gazze'de yardım noktasında vurulan debke dansçısı Ahmed'in hayatı karardı

Gazze'de yardım noktasında vurulan debke dansçısı Ahmed'in yaşamı karardı

18 yaşındaki Filistin halk oyunları (debke) dansçısı Ahmed Ebu Hayr, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde yardım dağıtım noktasına giderken başından aldığı kurşunla yatağa bağımlı hale geldi.

Saldırı ve yaralanma

İsrail ordusunun, Filistinliler tarafından 'ölüm tuzakları' olarak adlandırılan yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırıları sürüyor. Yetkililer, Gazze'de 27 Mayıs'tan beri yardım almak için bu noktalara giden 2 bin 140 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 15 bin 737 kişinin ise hayatları boyunca sağlık sorunu yaşayacak şekilde yaralandığını bildiriyor.

Ahmed'in babası İyad Ebu Hayr, oğlunun Netzarim'deki yardım dağıtım noktasına yiyecek almak için gittiğini ve İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından vurulduğunu anlattı. Baba, 'Kurşun, başının sol tarafına saplanıp kaldı ve şarapneller kafatasının içindeki kemikleri parçaladı, bu da iç kanamaya neden oldu. Yoğun bakıma alındı. Sonrasında konuşma yetisini kaybetti ve sağ tarafı felç oldu.' diyerek Ahmed'in yaşadıklarını özetledi.

Yetersiz beslenme ve sağlık durumu

İyad Ebu Hayr, oğlunun yaralanmasının yanı sıra abluka nedeniyle yeterli besine ulaşamadığını belirtti. Gazze Şeridi'nde et ve yumurta gibi proteinli gıdaların bulunamadığını, bunun Ahmed'in iyileşmesini doğrudan etkilediğini söyledi. Baba, '50 günde yaklaşık 8 kilo kaybetti. Çarşı pazarda yiyecek bulunmuyor. Yemek bulamadığı için adeta iskelete döndü.' ifadelerini kullandı.

Hayallerin yıkılışı

Eskiden debke oyunundaki ustalığıyla sahneleri coşturan ve 'Şems el-Kerame' halk oyunu ekibinin lideri olan Ahmed'in ailesi, genç dansçının yurtdışında eğitimini tamamlamayı hedeflediğini ancak tüm hayallerinin artık suya düştüğünü aktardı. İyad Ebu Hayr, 'Ahmed çok değişti. Geleceğe dair hedefleri olan azimli, kendini kanıtlamak isteyen bir çocukken, yatağa bağımlı, hareket edemeyen biri haline geldi.' diyerek duygularını paylaştı.