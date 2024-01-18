Gazze'de yine bir gazeteci hayatını kaybetti: 7 Ekim'den bugüne Gazze Şeridi'nde 119 gazeteci öldürüldü

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun uzun süredir devam eden saldırıları bir gazetecinin daha canına mal oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, El-Kuds el-Yevm kanalının Genel Müdürü Vail Receb Ebu Funune'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.





Ebu Funune'nin ölümüne dair kesin yer ve yöntem açıklanmadı. Bildiride, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 119'a çıktığı belirtildi.





Medya Ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.