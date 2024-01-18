Gazze'de yine bir gazeteci hayatını kaybetti: 7 Ekim'den bugüne Gazze Şeridi'nde 119 gazeteci öldürüldü

Gazze'de bir gazetecinin daha öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bu açıklama ile bölgede öldürülen gazetecilerin sayısı 119'a yükseldi.

Gazze'de yine bir gazeteci hayatını kaybetti: 7 Ekim'den bugüne Gazze Şeridi'nde 119 gazeteci öldürüldü
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun uzun süredir devam eden saldırıları bir gazetecinin daha canına mal oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, El-Kuds el-Yevm kanalının Genel Müdürü Vail Receb Ebu Funune'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.

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Ebu Funune'nin ölümüne dair kesin yer ve yöntem açıklanmadı. Bildiride, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'yi hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 119'a çıktığı belirtildi. 

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Medya Ofisi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

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