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Gazze'deki Acı Bilanço: 786 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 1 yaş altı 786 bebek hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre, kayıplar ve etkileri korkutucu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:04
Gazze'deki Acı Bilanço: 786 Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları ve İnsani Kriz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2024 tarihleri arasında sürdürdüğü operasyonlar neticesinde 1 yaşından küçük 786 Filistinli bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölü Sayısı ve Etkileri

Bu trajik kaybın, Gazze'deki bebek nüfusunun yaklaşık %6'sına denk geldiği bildirildi. Ayrıca, anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybeden çocuk sayısının ise 35.055 olduğu kaydedildi.

Aileler ve Toplum Üzerindeki Etkisi

İsrail saldırıları sonucunda 1206 ailenin kaydı nüfustan silindi. Hayatını kaybedenlerin %41'inin erkek, %59'unun kadın ve çocuk ile yaşlılardan oluştuğu belirtilirken, erkeklerin %31'inin 18-40 yaş arasında olduğu vurgulandı.

Çocuklar ve Kadınlar Hedef Alınıyor

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Gazze Şeridi42.603 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıplar arasında yaklaşık 17.000 çocuk ve 11.378 kadın yer almakta. Ayrıca, 99.795 kişi yaralanmış durumda.

Sivil Altyapının İhlali

Enkazlar altında hala binlerce cesedin bulunduğu tahmin ediliyor. Sivil halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da saldırılara maruz kaldı ve bu durum bölgede sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olmasına yol açtı.

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