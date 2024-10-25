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Gazze'deki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Artıyor

Gazze'deki çatışmalarda 3 İsrail askeri daha hayatını kaybetti, toplam kayıp sayısı 359'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:22
Gazze'deki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Artıyor

Çatışmalarda Yeni Kaybılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail ordusunun yeniden başlattığı kara saldırıları sırasında 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu, 27 Ekim 2023 tarihinde başlayan operasyonlardan beri kaydedilen en son can kaybını oluşturuyor.

Olayın Detayları

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin kimliği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak yerel basında yer alan haberlere göre, askerlerin Beyt Lahiya bölgesinde içinde bulundukları tankın el yapımı bir patlayıcıya çarpması sonucu yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Yaralı Durumu

Aynı olayda 4 askerin de orta derecede yaralandığı belirtildi. Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki kara saldırılarının başlamasından bu yana hayatını kaybeden askerlerinin sayısı toplamda 359 olarak kaydedildi.

Kara Saldırıları ve Etkileri

İsrail Ordusu, 6 Ekim tarihinde Cibaliya Mülteci Kampı dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yönelik üçüncü kez kara harekâtı başlatmıştı. Bu saldırılar, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açarken, binlerce insanın da zorla evlerini terk etmesine neden oldu.

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