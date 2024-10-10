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Gazze'deki Çocukların Sanatıyla Yaşanan Acılar Sergilendi

Güney Gazze'de çocukların çizimleriyle sergilenen 'Hayat', savaşın gölgesindeki duyguları gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:50
Gazze'deki Çocukların Sanatıyla Yaşanan Acılar Sergilendi

Gazze'de Çocukların Resimleriyle Acıların Sergilendiği Etkinlik

Filistin Kızılayı'nın Ruh Sağlığı Dairesi, Han Yunus'ta "Dünya Ruh Sağlığı Günü" dolayısıyla çocukların eserlerinden oluşan bir sergi düzenledi.

Çocukların İç Dünyası

Bir yıl boyunca süren savaşın mağdurları olan Gazze'deki çocuklar, bu sergide yaşadıkları travmaları çizimlerine yansıttı. Sergide, 15 çocuğun toplam 43 eseri yer aldı. Ruh Sağlığı Dairesi'nden Açıklamalar

Daire Müdürü Nevin Abdulhadi, serginin amacının çocukların iç dünyalarını ifade etmelerine yardımcı olmak ve bu acı dolu olayları sanat aracılığıyla incelemek olduğunu belirtti.

Resimlerde Hayatın Gerçekleri

Çocuklar, eserlerinde savaşın getirdiği kayıpları ve yıkımı tasvir etti. Abdulhadi, bu çalışmalarda evlerin yıkılmış olmasına rağmen güvenlik hissi veren yerlerin de yer aldığını ifade etti.

Gazzeli bir çocuk olan Hilal Ebu Cummeyze ise, yaptığı resimlerle Gazze'deki gerçekleri yansıttığını vurguladı. Resimlerinde, ailesini kaybetmiş bir çocuk, çocuklarını korumaya çalışan bir baba, evini sırtında taşıyan yaşlı bir kadın gibi sahneler yer alıyor.

Sonuç olarak, bu sergi, Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları ve umutlarını izleyicilere aktarmayı amaçlıyor.

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