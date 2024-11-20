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Gazze'deki Felçli Gazeteci İçin Aile Açlık Grevindek

Fadi Vahidi'nin ailesi, Gazze'deki yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle yurt dışında tedavi talebiyle açlık grevine başladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:13
Gazze'deki Felçli Gazeteci İçin Aile Açlık Grevindek

Gazze'deki Gazeteci Fadi Vahidi'nin Ailesi Açlık Grevinde

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 9 Ekim'de yaşanan bir olay sonucunda İsrail'in kurşunuyla kısmi felç kalan foto muhabiri Fadi el-Vahidi, yaklaşık bir aydır yatağında zor günler geçiriyor. Ailesi ise onun yurt dışında tedavi olabilmesi için açlık grevi yapma kararı aldı.

Oğlunun Sağlığı İçin Yiyecekten Vazgeçti

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı için çalışan Fadi, son aşamasında Gazze'de devam eden ağır saldırılarda yaralanan gazetecilerden sadece birisi. Fadi'nin annesi Hibe Vahidi, kanser ve kemik erimesi hastası olmasına rağmen, oğlunun sağlığı için yemek ve ilaç kullanımını bıraktı.

Yetersiz Sağlık Hizmetleri ve Açlık Grevi

Anne Vahidi, İsrail'in bir yıldan fazla süredir sürdürdüğü saldırılar sonucunda hastanelerin hedef alındığını ve tıbbi yardımların bölgeye girişinin kısıtlandığını belirtti.

Oğlunun tedavisi için Gazze dışına çıkmasına izin verilmesi amacıyla aile, Cuma gününden bu yana devam eden açlık grevini sürdürüyor.

Fadi'nin Zor Durumu ve Ailesinin Endişeleri

Fadi'nin sağlık durumu hızlı bir şekilde kötüleşiyor. Anne Vahidi, "Oğlum acilen ameliyat olmalı, yoksa tamamen felç olacak" dedi. Hastane odasında hareket edemeyen Fadi, gün ışığını görememekten ve tekerlekli sandalye için yapılan taleplerin karşılanmamasından dolayı büyük bir psikolojik çöküntü içerisindedir.

Uluslararası Destek Çağrısı

Filistinli anne, uluslararası insan hakları kuruluşlarına seslenerek, Fadi'nin yurt dışında tedavi edilmesi için destek istedi. "Gazze'de hastalar için gerekli olan ağrı kesici ilaçlar bile bulunamıyor," diyen Hibe Vahidi, yapılan açlık grevinin dikkat çekmesini umuyor.

Vahidi ayrıca, İsrail saldırılarının başından bu yana kendisinin de kanser tedavisini tamamlamak için Gazze dışına çıkmak istediğini fakat tüm başvurularının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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