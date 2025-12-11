DOLAR
Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 62 Litre Ele Geçirildi

Kırşehir jandarmasının operasyonunda 62 litre kaçak alkol ele geçirildi; A.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:20
Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 62 Litre Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri internetten temin edilen etil alkolle üretim yapan şüpheliyi yakaladı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 62 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ile Mucur ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları koordinesinde, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; şüpheli A.Y. adlı kişinin internet üzerinden temin ettiği etil alkolü kullanarak kaçak içki ürettiği ve satışa sunduğu yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine şüpheliye ait iki farklı adrese eş zamanlı arama kararıyla operasyon düzenlendi.

Aramalar sonucunda toplam 62 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli A.Y. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

