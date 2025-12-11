Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 62 Litre Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri internetten temin edilen etil alkolle üretim yapan şüpheliyi yakaladı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 62 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ile Mucur ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları koordinesinde, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre; şüpheli A.Y. adlı kişinin internet üzerinden temin ettiği etil alkolü kullanarak kaçak içki ürettiği ve satışa sunduğu yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine şüpheliye ait iki farklı adrese eş zamanlı arama kararıyla operasyon düzenlendi.

Aramalar sonucunda toplam 62 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüpheli A.Y. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

KIRŞEHİR’DE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE MUCUR VE MERKEZ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN KAÇAK ALKOL ÜRETİMİ VE SATIŞINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA OPERASYON DÜZENLENDİ