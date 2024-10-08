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Gazze'deki Filistinlilerin Sırtındaki Savaş Yükü: Sürgün ve İnsani Kriz

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine başlattığı operasyonlar, bölgedeki Filistinliler için yeni bir sürgünün eşiğini açtı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 17:22
Gazze'deki Filistinlilerin Sırtındaki Savaş Yükü: Sürgün ve İnsani Kriz

İsrail Saldırıları Gazze'de Suriyeli Filistinlilerin Sürgününü Hızlandırıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı yeni kara saldırıları, bölgede yaşayan Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

Şiddetli bombardımanlar ve gıda kıtlığına rağmen topraklarından ayrılmak istemeyen Filistinliler, tekrar bir sürgünle yüzleşmek zorunda kalıyor. Gazze'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde İsrail’in saldırıları yoğunlaşmış durumda.

Filistinlilerin Kararlı Direnişi

Bölgedeki yerel gazetecilerin bildirdiğine göre, İsrail ordusu, hava saldırılarına ek olarak top atışlarıyla da bölgeyi hedef alıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin, bölgeden ayrılmaya zorlandıkları sürekli bir gerçeklik halini aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik yeni saldırıların planlandığını belirtti. Halktan güneye doğru göç etmelerini istedi.

Yerinden Olmayan 250 Bin Filistinli

Saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli yaşıyordu. Ağıraçık durumdan etkilenenlerden 1 milyondan fazlası, güvenli olduğu düşünülen alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Ancak, Gazze'nin kuzeyinde 250 bin civarında Filistinli halen evlerini terk etmeyi reddediyor ve bu durum, bölgedeki büyük bir insani kriz yaratıyor.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarına ve bölgedeki şiddetin yayılmasına ilişkin tartışmalar yaparken, Gazze'nin kuzeyine yönelik bu yeni saldırılar dikkatleri üzerine çekiyor. İsrail'deki bazı milletvekilleri ve bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış askeri bölge" ilan etmesi çağrısında bulundu.

"Israel Hayom" gazetesi, 27 koalisyon üyesinin, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden çıkarılması amacıyla Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirdi. Uzmanlar, bu yeni saldırıların ve Tahliye emirlerinin bölgede Filistinlilerin yok sayılması ve işgalin derinleşmesi amacı taşıdığını ifade ediyor.

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