Gazze'deki Gazetecilerden İsrail'e Protesto

Gazze'de Gazetecilerden İsyan

Gazze Şeridi'nde toplanan çok sayıda gazeteci, İsrail ordusunun Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'yi öldürmesini protesto etti. Protesto, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirildi.

Öldürülen Meslektaşlarına Vefa

Protestoculardan bazıları, katledilen gazetecilerin fotoğraflarını taşıyarak, İsrail'in Gazze'deki cinayetlerini kınadı ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Gerçeklerin Duyulması İçin Mücadele

Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif, yaptığı konuşmada, iki meslektaşının daha önce birçok saldırıya maruz kaldığını ifade ederek, "İsrail, gazetecileri hedef alarak gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalışıyor" dedi. Bununla birlikte Gazze'deki gazetecilerin, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları dünyaya iletme kararlılığından bahsetti.

Cihad el-Gul'dan Anlamlı Açıklama

Öldürülen İsmail el-Gul'un kardeşi Cihad el-Gul, kardeşinin Gazze'nin kuzeyindeki dramı dünya gündemine taşımak için büyük çaba gösterdiğini kaydetti. Cihad, kardeşinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin evinin yıkılma görüntülerini almak üzere Şati Mülteci Kampı'na gittiğini duyurdu.

Hedef Alınmış Basın Görevlileri

Gazeteciler, görevde oldukları esnada üzerlerinde basın yelekleri bulunmasına rağmen İSrail hava saldırısında hayatlarını kaybetti. Husam Şebat, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri hedef almasına rağmen haber yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Sonuç ve Ses Getiren Protesto

İsrail ordusunun, Şati Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlediği saldırıda İsmail el-Gul ve Rami er-Rifi'nin yaşamını yitirmesi, Gazze'de basın özgürlüğü mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.