Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Yüz Yüze

Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'nin kuzey bölgesinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, hastanenin ve diğer iki ana hastanenin yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Ebu Safiye, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." dedi.

Mevcut Yakıt Durumu

Ebu Safiye, bugün Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 20 bin litre yakıtın girdiğini açıkladı. Bu miktarın 10 bin litresinin Kemal Advan Hastanesi'ne verildiğini, geri kalanının ise El Avde ve Endonezya Hastaneleri arasında eşit şekilde dağıtıldığını vurguladı.

Başhekim, mevcut yakıtın Kemal Advan Hastanesi’nde yaklaşık 10 gün yeteceğini, ancak diğer hastaneler için bu sürenin yalnızca 5 gün olduğunu belirtti. Yaralı ve ölü sayısının hızla arttığına dikkat çeken Ebu Safiye, "Bu miktar, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça yetersiz kalacaktır." şeklinde konuştu.

Uluslararası Yardım Talebi

Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlardan, İsrail'in bölgede yeterli miktarda yakıt, tıbbi malzeme ve ilaçların girişine izin vermesi için baskı yapmalarını istedi. Ayrıca, hastanelerde çalışan sağlık ekiplerine gıda yardımlarının yapılmasını talep etti.