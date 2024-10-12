DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.157.193,6 -0,01%

Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Yüz Yüze

Kemal Advan Hastanesi Başhekimi, yakıt kıtlığının sağlık hizmetlerini tehdit ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:55
Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Yüz Yüze

Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Gazze'nin kuzey bölgesinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, hastanenin ve diğer iki ana hastanenin yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Ebu Safiye, "Kuzeydeki üç ana hastane, cumartesi günü sınırlı miktarda yakıt girmesine rağmen saat başı gelen yaralılar ve şehitler nedeniyle büyük bir baskı altında." dedi.

Mevcut Yakıt Durumu

Ebu Safiye, bugün Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 20 bin litre yakıtın girdiğini açıkladı. Bu miktarın 10 bin litresinin Kemal Advan Hastanesi'ne verildiğini, geri kalanının ise El Avde ve Endonezya Hastaneleri arasında eşit şekilde dağıtıldığını vurguladı.

Başhekim, mevcut yakıtın Kemal Advan Hastanesi’nde yaklaşık 10 gün yeteceğini, ancak diğer hastaneler için bu sürenin yalnızca 5 gün olduğunu belirtti. Yaralı ve ölü sayısının hızla arttığına dikkat çeken Ebu Safiye, "Bu miktar, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça yetersiz kalacaktır." şeklinde konuştu.

Uluslararası Yardım Talebi

Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlardan, İsrail'in bölgede yeterli miktarda yakıt, tıbbi malzeme ve ilaçların girişine izin vermesi için baskı yapmalarını istedi. Ayrıca, hastanelerde çalışan sağlık ekiplerine gıda yardımlarının yapılmasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti
2
Hizbullah, Tel Aviv Banliyölerine Hava Saldırısı Düzenledi
3
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye Yaptırımları Hakkında Açıklama
4
Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
5
Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Tel Aviv'de Esir Takası Talebiyle Gösteri Düzenlendi
7
Müslüman Karşıtı Irkçılığa Dikkat Çekildi

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi