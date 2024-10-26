Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde, İsrail ordusunun hedef alması sonucu yoğun bakımda yatan iki çocuk hayatını kaybetti.

Durum Endişe Verici

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, hastanedeki durumun giderek endişe verici bir hal aldığı belirtilmiştir. Hastane içerisinde 195 yaralı ve hasta, 70 sağlık çalışanı ile birlikte toplamda 600 kişinin bulunduğu aktarılmıştır.

Olumsuz Koşullar ve Yarasızlar

İsrail ordusunun hastaneyi teftiş ettiği ve çeşitli bölümlerine ateş açtığı bildirilmektedir. Oksijen tankının hedef alınması sonucu hastanenin jeneratörlerinin çalışmadığı ve bu nedenle yoğun bakımda tedavi gören iki çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edilmiştir. Ayrıca saldırılar sırasında hastanedeki 3 hemşire ve bir temizlik görevlisinin yaralandığı bilgisi verilmiştir.

Acil Yardım Çağrısı

İsrail ordusunun hastane içindeki üç ambulansı ve güneş paneli elektrik üretim sistemini kullanılamaz hale getirdiği vurgulanmıştır. Bu durum, mevcut krizi daha da derinleştirmiştir. Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlara, hastanedeki bireylerin güvenliğini sağlamak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçme çağrısında bulunmuştur.

Yaralı Çocuklar Hakkında Bilgi

Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastane içerisindeki oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocukların arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtmiş ancak kesin sayıyı paylaşmamıştır.