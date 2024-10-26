DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.305.367,48 -0,42%

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde iki çocuk yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 00:05
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonucu İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde, İsrail ordusunun hedef alması sonucu yoğun bakımda yatan iki çocuk hayatını kaybetti.

Durum Endişe Verici

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, hastanedeki durumun giderek endişe verici bir hal aldığı belirtilmiştir. Hastane içerisinde 195 yaralı ve hasta, 70 sağlık çalışanı ile birlikte toplamda 600 kişinin bulunduğu aktarılmıştır.

Olumsuz Koşullar ve Yarasızlar

İsrail ordusunun hastaneyi teftiş ettiği ve çeşitli bölümlerine ateş açtığı bildirilmektedir. Oksijen tankının hedef alınması sonucu hastanenin jeneratörlerinin çalışmadığı ve bu nedenle yoğun bakımda tedavi gören iki çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edilmiştir. Ayrıca saldırılar sırasında hastanedeki 3 hemşire ve bir temizlik görevlisinin yaralandığı bilgisi verilmiştir.

Acil Yardım Çağrısı

İsrail ordusunun hastane içindeki üç ambulansı ve güneş paneli elektrik üretim sistemini kullanılamaz hale getirdiği vurgulanmıştır. Bu durum, mevcut krizi daha da derinleştirmiştir. Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlara, hastanedeki bireylerin güvenliğini sağlamak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçme çağrısında bulunmuştur.

Yaralı Çocuklar Hakkında Bilgi

Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastane içerisindeki oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocukların arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtmiş ancak kesin sayıyı paylaşmamıştır.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 26 Ekim 2024
2
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde İki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Sinop'ta Devrilen Otomobil Kazasında 3 Yaralı
4
Tunus'ta İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi
5
Sinema Senfoni Orkestrası, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmini İzledi
6
İsrail Ordusu Gazze'de Hastaneye Baskın Düzenledi
7
DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi ile İletişim Kurdu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu