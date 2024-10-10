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Gazze'deki Kriz: BM Nüfus Fonu'ndan Ciddi Uyarılar

Gazze'deki insani kriz derinleşiyor; BM Nüfus Fonu temsilcisi, kızgınlığın operasyonları olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:10
Gazze'deki Kriz: BM Nüfus Fonu'ndan Ciddi Uyarılar

BM Nüfus Fonu'ndan Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Nestor Owomuhangi, Gazze'deki durumun içler acısı olduğunu belirterek, bölge halkının %5'inin ya hayatını kaybettiğini, ya yaralandığını ya da kayıp olduğunu ifade etti. Bu durumun toplumda büyük bir kızgınlık yarattığını ve insani yardım çalışanlarına yönelik olumsuz duyguları artırdığını vurguladı.

Gazze'de Giderek Artan Umutsuzluk

Owomuhangi, Gazze'deki can kaybı ve umutsuzluk seviyesinin çok yüksek olduğunu belirtirken, İsrail yetkililerinin kuzeydeki hastanelere erişimi kısıtladığını ifade etti. Gazze'deki savaşın 2,1 milyon insanı zor durumda bıraktığını belirten Owomuhangi, halkın neredeyse tamamının yerinden edildiğini ve artan öfkenin bu duruma işaret ettiğini kaydetti.

Kızgınlık ve İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Tehditler

Özellikle sosyal medyada, BM'nin Gazze'ye yeterli yardımda bulunmadığına dair eleştirilerin arttığını belirten Owomuhangi, "Eğer halk BM ve insani yardım çalışanlarına karşı düşmanlık beslemeye başlarsa, operasyonlarımızı durdurmak zorunda kalabiliriz," uyarısını yaptı.

Hamile Kadınların Durumu Ciddi

Gazze'de şu anda 49 bin hamile kadın bulunuyor. Owomuhangi, "Düşük yapan ve doğumda bebek kaybeden kadın sayısı üç katına çıktı," diyerek bu durumun tehlikesine dikkat çekti. Günde 130 bebeğin dünyaya geldiğini ancak sağlık koşullarının yetersizliğinin bebekler için risk oluşturduğunu kaydetti.

İnsani Yardım Operasyonlarındaki Engeller

Owomuhangi, İsrail tarafından insani yardım operasyonlarının %87'sinin engellendiğini vurgularken, ilaçların girişine getirilen kısıtlamalar ve dağıtımda yaşanan güçlükleri de dile getirdi. Yetersiz gıda koşullarının emzirme üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bebek maması sıkıntısının yaşandığını belirtti.

Sonuç Olarak

Gazze'deki insani durum her geçen gün daha kritik hale gelmektedir. UNFPA'nın çalışmaları ve bu alandaki uluslararası destek, bu zor günlerin aşılması açısından hayati öneme sahiptir.

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