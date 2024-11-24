Gazze'deki Sağlık Sistemi Hedefte: 1000'den Fazla Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Gazze Hükümeti: Sağlık Sistemi Hedef Alınıyor

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Kemal Advan Hastanesi ve sağlık personelinin, İsrail ordusunun hedefi olduğunu duyurdu. Hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri ve sağlık merkezlerini planlı bir şekilde hedef alıyor," ifadeleri kullanıldı.

Doktor ve Hemşireler Hedefte

Açıklamada, 1000'den fazla doktor ve hemşirenin hayatını kaybettiği, 310'dan fazlasının ise alıkonulduğu vurgulandı. Ayrıca, alıkonulan sağlık çalışanlarının cezaevlerinde işkence ve infaza maruz kaldığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze'ye tıbbi yardım malzemelerinin girişine izin vermediği ve yüzlerce cerrahın bölgeye girişini engellediği ifade edildi. Bu durum, bölgede sağlık sisteminin çökertilmesine yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Açık Hedefler: Kemal Advan Hastanesi

Özellikle Kemal Advan Hastanesi son iki haftadır yoğun bombardıman altında. Hastanenin kritik bölümleri, açıkça hedef alınıyor. İki gün önce gerçekleşen bir saldırıda çok sayıda sağlık personeli yaralandı. Hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin, ameliyathaneden çıktığı sırada düzenlenen saldırıya dikkat çekerek, bu olayın "korkunç bir suç" olduğunu vurguladı.

Uluslararası Tepkiler ve Suçlamalar

Açıklamada, Gazze'deki sağlık sistemi ve personelinin kasten hedef alındığına dair iddialar yine öne çıktı. Bu bağlamda, bölgeye tıbbi malzeme girişini engelleyen İsrail'in işlediği sistematik suçların sorumluluğu, ABD, Britanya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ait olduğu kaydedildi.

İsrail'in Göç Stratejisi

5 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyinde yoğun hava ve kara saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, Filistinlileri göçe zorlayarak bölgeden tahliyelerini hedefliyor. Bu stratejinin arkasında, İsrailliler için yerleşim yeri oluşturma planlarının olduğu düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Filistinlileri uyararak Gazze'nin güneyine gitmeleri için bölge haritasını paylaşmıştı. Bu haritanın, "generallerin planı" olarak bilinen bir stratejiyle benzerlik taşıması dikkat çekti. Bu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.