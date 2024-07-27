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Gazze'deki Sivil Savunma: 1.3 Milyon Filistinli Yerinden Edildi

Gazze'de devam eden çatışmalar nedeniyle 1.3 milyon Filistinli yerinden edildi, sığınaklar güvensiz.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:32
Gazze'deki Sivil Savunma: 1.3 Milyon Filistinli Yerinden Edildi

Gazze'deki Zorunlu Göç

Gazze Şeridi'nde, 1.3 milyonun üzerinde Filistinli, zorunlu göç nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu göçlerin büyük bir kısmının kuzeyden güneye gerçekleştiği bildiriliyor.

Sivil Savunma'nın Açıklamaları

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının karşıladığı barınma merkezlerine mahkum kaldıklarını duyurdu. Bu süreçte, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir açıklamada, birçok ailenin en az bir kez yerinden edildiği, bazı ailelerin ise bu durumu 9 kez yaşadığı kaydedildi. İnsancıl Hukuka Aykırılık

Açıklamada, uluslararası insancıl hukukun, bütün sivillerin korunmasını garanti ettiğine ve zorla göç ettirilmelerin yasak olduğuna dikkat çekildi. Ancak son haftalarda İsrail'in saldırılarında barınma merkezlerinin hedef alındığı vurgulandı.

Son Saldırının Bilançosu

Bugün Deyr el-Belah'ta bulunan Hadice Okulu gibi sığınma merkezlerine düzenlenen saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, arasındaki 15 çocuğun, 8 kadının olduğu belirtildi. Yaralılar arasındaki sayının da oldukça fazla olduğu ifade ediliyor.

Bu durum, insan hakları ve uluslararası insani hukuk bağlamında ciddi endişeler doğurmakta ve bölgedeki insani krizi derinleştirmektedir.

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