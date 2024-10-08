Gazze'deki Sporcuların Dramı: 500 Şehit

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Üzerine 1 Yıl Geçti

Geçen yıl, Gazze'deki bu trajik süreçte, yaklaşık 300'ü futbolcu olmak üzere 500'den fazla sporcu, hakem ve spor görevlisi hayatını kaybetti.

Altyapıya Verilen Zarar

Filistinli sporcuların hedef alınması sonucu, ülkenin spor altyapısı büyük oranda tahrip edildi. Spor akademilerine üye çocuklar ve yetişkinler, saldırıların mağduru oldu.

Spor Tesislerinin Yıkımı

Gazze'deki spor tesislerinin %90'ından fazlası, İsrail'in saldırıları sonucunda tahrip edildi. Futbol sahaları ise mezarlık olarak kullanıma açıldı.

Şehit Sporcuların Hatırlanması

Han Yunus Futbol Kulübü oyuncusu Şadi Ebul Arac, yanı sıra milli voleybol oyuncuları İbrahim Kusaya ve Hasan Zuaiter, çeşitli saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Uluslararası Tepki ve İhlaller

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, bu saldırıların Olimpiyat Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumu konuya dikkat çekmeye çağırdı.