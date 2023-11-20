Gazze'den getirilen hastaları Bakan Koca karşıladı

Gazze'den tahliye edilen 61 hasta ve 49 refakatçiyle dolu olan Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, El Ariş'ten kalkarak Etimesgut Askeri Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Gazze'den getirilen hastaları Bakan Koca karşıladı
Yayın Tarihi:

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M uçağı, 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle birlikte saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

a400m

HASTALAR BİLKENT VE ETLİK ŞEHİR HASTANELERİNE SEVK EDİLİYOR

Uçakta bulunan 61 hasta, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda hazır bekleyen ambulanslar aracılığıyla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor. Bu tahliye operasyonu, geçtiğimiz hafta perşembe günü Gazze'den Türkiye'ye getirilen 27 hasta ve 13 refakatçinin ardından gerçekleştirilen ikinci sefer oldu.

HASTALAR TEDAVİ ALTINA ALINACAK

 Önceki tahliye operasyonunda olduğu gibi, yeni getirilen hastalar da Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak

bakan koca

Öne Çıkanlar
KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun
Doları olan olmayan herkes döviz bürosuna koşacak! Öyle bir tahmin geldi ki... Dolarda işler değişiyor Doları olan olmayan herkes döviz bürosuna koşacak! Öyle bir tahmin geldi ki... Dolarda işler değişiyor
SSK, Bağkur, memur emeklisi bayram edecek! Şubeye gidip bir imza atmak yeter: 12.500 TL'ye kadar nakit sizi bekliyor SSK, Bağkur, memur emeklisi bayram edecek! Şubeye gidip bir imza atmak yeter: 12.500 TL'ye kadar nakit sizi bekliyor
Çok Okunanlar
İstanbul'a 7 yıl sonra Kasım'da kar yağdı İstanbul'a 7 yıl sonra Kasım'da kar yağdı Bursa ve İstanbul'da seferler iptal Bursa ve İstanbul'da seferler iptal Zonguldak'ta batan gemide kayıp olan 12 gemicinin isimleri açıklandı Zonguldak'ta batan gemide kayıp olan 12 gemicinin isimleri açıklandı Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı Antalya'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı! Bakanlık harekete geçti Antalya'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı! Bakanlık harekete geçti Malatya depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama! Malatya depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama!