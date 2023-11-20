Gazze'den getirilen hastaları Bakan Koca karşıladı

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M uçağı, 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle birlikte saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na güvenli bir iniş gerçekleştirdi.





HASTALAR BİLKENT VE ETLİK ŞEHİR HASTANELERİNE SEVK EDİLİYOR

Uçakta bulunan 61 hasta, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda hazır bekleyen ambulanslar aracılığıyla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor. Bu tahliye operasyonu, geçtiğimiz hafta perşembe günü Gazze'den Türkiye'ye getirilen 27 hasta ve 13 refakatçinin ardından gerçekleştirilen ikinci sefer oldu.

HASTALAR TEDAVİ ALTINA ALINACAK

Önceki tahliye operasyonunda olduğu gibi, yeni getirilen hastalar da Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınacak



