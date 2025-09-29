Gazze Esir Yakınlarından Netanyahu'ya Çağrı: Saldırıları Derhal Durdurun

Gazze'deki İsrailli esir yakınları, Trump'ın planını kabul eden Netanyahu'dan, esirlerin hayatını riske atan saldırıları hemen durdurmasını istedi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:34
Gazze Esir Yakınlarından Netanyahu'ya Çağrı: Saldırıları Derhal Durdurun

Gazze Esir Yakınlarından Netanyahu'ya Çağrı: Saldırıları Derhal Durdurun

Açıklama ve Talepler

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planını kabul eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'deki esirlerin hayatını riske atan saldırıları bir an önce durdurma çağrısı yaptı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin ortak platformundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Netanyahu'ya bu çağrının tekrarlandığı vurgulandı.

Açıklamada, 'Gazze'deki esirlerin hayatını riske atmanın gereksiz olduğu' ifadesine yer verildi ve dünyadan Hamas'a baskı kurulması talep edildi. Ayrıca geçmişteki esir takası anlaşmalarının aşamalarının tamamlanmadığına dikkat çekildi.

Esir yakınları, İsrail hükümetine bu anlaşmayı tamamlamak için kararlılıkla ilerleme çağrısında bulundu ve hükümeti geçmişte Gazze'deki ateşkes anlaşmalarında ayak diremekle suçladı.

Açıklamada yer alan 'Dünya izliyor, tarih hatırlayacak, ya şimdi ya hiç.' ifadeleri platformun kararlı tutumunu özetledi.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmayı hedefleyen Gazze planını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında duyurduğu hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
2
Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi
3
Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi
5
İtalya ve Bahreyn'den Gazze'ye 'tam ve güvenli' insani yardım çağrısı
6
Atıl Kutoğlu'na Viyana'dan Gümüş Onur Madalyası
7
Çin'de Myanmar Bağlantılı 'Ming Ailesi'nden 16 Kişiye İdam Cezası

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı