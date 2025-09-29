Gazze Esir Yakınlarından Netanyahu'ya Çağrı: Saldırıları Derhal Durdurun

Açıklama ve Talepler

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planını kabul eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'deki esirlerin hayatını riske atan saldırıları bir an önce durdurma çağrısı yaptı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin ortak platformundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Netanyahu'ya bu çağrının tekrarlandığı vurgulandı.

Açıklamada, 'Gazze'deki esirlerin hayatını riske atmanın gereksiz olduğu' ifadesine yer verildi ve dünyadan Hamas'a baskı kurulması talep edildi. Ayrıca geçmişteki esir takası anlaşmalarının aşamalarının tamamlanmadığına dikkat çekildi.

Esir yakınları, İsrail hükümetine bu anlaşmayı tamamlamak için kararlılıkla ilerleme çağrısında bulundu ve hükümeti geçmişte Gazze'deki ateşkes anlaşmalarında ayak diremekle suçladı.

Açıklamada yer alan 'Dünya izliyor, tarih hatırlayacak, ya şimdi ya hiç.' ifadeleri platformun kararlı tutumunu özetledi.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmayı hedefleyen Gazze planını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında duyurduğu hatırlatıldı.