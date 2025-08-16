Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden Açıklama

Gazze’deki Filistin hükümeti, işgalci İsrail’in Şehitler El-Aksa Hastanesini bugün savaş uçaklarıyla hedef aldığını duyurdu.

Medya Ofisinden yapılan açıklamada, bu bombardımanın 7 Ekim 2023'ten beri 13. saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada saldırının sağlık altyapısını sistematik olarak hedef alma niyeti taşıdığı vurgulanarak, “İsrail ordusunun Gazze halkına yönelik devam eden saldırı ve soykırım suçları kapsamında, bugün (Cuma) işgalci güçler hastane içinde bir mülteci çadırını, özellikle poliklinik bölümünün üstünde hedef aldı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve hastanede ciddi maddi hasar meydana geldi. Ayrıca açıklamada onlarca hastanın hayatının doğrudan tehlikeye girdiği kaydedildi.

Gazze hükümeti, bu saldırılardan İsrail ve onu destekleyen ülkeleri sorumlu tuttu ve Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale ederek hastanelere koruma sağlaması çağrısında bulundu.