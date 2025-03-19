Gazze Hükümeti: İsrail, BM Ekiplerine Yönelik Saldırıyla Korkunç Bir Suç İşledi

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) ekiplerini hedef alarak “korkunç bir suç” işlediğini bildirdi. Hükümet, yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde BM ekiplerini hedef alarak 1 yabancı çalışanın hayatını kaybetmesine, 5'inin ağır yaralanmasına yol açtı. Bu, işgalcilerin insanlığa karşı ihlaller ve suçlarla dolu siciline eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının “İsrail'in insani çalışmaları hedef alma ve abluka altındaki Gazze'deki yardım çabalarını engelleme konusundaki ısrarını” yansıttığı belirtildi.

İsrail’in bu BM kurumlarını kasıtlı olarak hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, bunun “süregelen saldırılar nedeniyle felaket durumlarla karşı karşıya kalan Filistinlilere yardım etme görevlerini yerine getirmelerini” engelleme amacını taşıdığı ifade edildi.

İsrail'in, BM çatısı altında çalışan insani yardım ekiplerini hedef almaya devam etmesinin “uluslararası topluma bir meydan okuma” olarak değerlendirildiği açıklandı. Bu durumun, dünyayı uluslararası hukuku koruma ve savaş suçlarını önleme konusundaki ciddiyetini test ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'deki insani yardım ekiplerine yönelik saldırılardan yalnızca İsrail'in sorumlu olduğu belirtilerek, bunun “uluslararası insani yardım çalışanlarını koruyan Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali” olduğu ifade edildi.

BM’ye, “işgalcileri sorumlu tutmak ve siviller ile insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçme” çağrısı yapılırken, saldırının soruşturulması için “derhal uluslararası bir soruşturma başlatılması” talep edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan BM’ye ait bir merkezi bombaladığı belirtildi. Saldırıda bir yabancı çalışanın hayatını kaybettiği, 5'inin ise ağır yaralandığı bildirildi. Ölü ve yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Bakanlık, yabancı personelin durumu veya uyrukları hakkında detay vermekten kaçınırken, BM'den henüz konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, hedef alınan yabancı çalışanların Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu belirtildi.