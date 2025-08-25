Gazze İçin İslami ve İnsani Bir Sorumluluk Konferansı Çalıştaylarla Sürüyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen ve 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze konferansı, üçüncü gününde çalıştaylarla devam ediyor.

Çalıştaylar ve gündem

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştaylarda alimler ve devlet temsilcileri, Mescid-i Aksa'nın değeri, karşı karşıya olduğu tehditler ve korunması için alınması gereken önlemleri tartışıyor. Program, öğleden sonra ve akşam düzenlenecek çalıştaylarla devam edecek.

Abdulvahap Ekinci: Hedefimiz çerçeve oluşturmak ve uygulamaya geçirmek

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdulvahap Ekinci, konferansa ilişkin yaptığı değerlendirmede 8 günlük program boyunca detaylı planlamayla çalıştaylar düzenlendiğini belirtti. Ekinci'nin vurguladığı ifadeler şöyle:

Türkiye'den ve dünyadan çok önemli ilim adamları burada. Her gün birkaç tane çalıştay yapmak suretiyle derinlemesine çalışma içerisindeyiz. Hedefimiz iki farklı sonuca varmak. Birincisi konuyla ilgili genel bir çerçeve çizmek, ikincisi belirlediğimiz konularla ilgili atılması gereken adımları teoriden pratiğe aktarmak.

Ekinci, çalıştayların bir bütün olarak sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyurulacağını belirterek, Gazze'deki sorunun büyüklüğüne dikkat çekti: Gazze'deki sorun büyüktür. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız ki artık Gazze'deki yaşananlara insanların duyarsız olmaları çok ciddi anlamda herkesin içini yakan bir durum aldı. Müslüman halk olarak bir duyarlılık var fakat bu duyarlılığın yetkili ve etkili olan mercilere yansıması lazım.

Konferansın önemine ilişkin Ekinci, siyonizmin ve barbarlığın Gazze ile sınırlı kalmadığı uyarısında bulunarak şunları kaydetti: İslam alemindeki yöneticilerin ve halkın, bu konudaki duyarlılığıyla beraber bu olaya bir şekilde artık 'dur' denilmesi lazım. Konferansımızın önemli özelliği alimlerin öncülüğünde gerçekleşiyor olması. Alimlerin görevi güzel bir üslupla doğruları söylemek, yönlendirmek ve konuya dikkati çekmektir.

Prof. Dr. Abdurrahman Candan: Gazze'de insanlık dramı ve hukuka aykırılık

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, İsrailli işgalcilerin Gazze'de evleri, hastaneleri, okulları ve altyapıyı hedef alarak büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Candan'ın ifadeleri şöyle:

Siyonist işgalcilerin yapmak istediği, bütün Müslümanlara, kendilerinin seçilmiş bir millet olduğunu ve yeryüzünün onların olduğunu anlatmak. Burada her birimizin insani ve vicdani değerlere sahip vatandaşlar olarak, yapılanın çok açık bir haksızlık olduğu ve her bir insanın buna ses çıkarması yönünde ortak noktaya gelmemiz lazım.

Candan, İsrail'in siyonist yapısının sadece Gazze'deki insanlara yönelik bir tehdit olmadığını belirtip şu uyarıda bulundu: Siyonistler, özellikle Müslümanların direniş ruhunun kırılması ve kendilerine karşı koyma girişiminde bulunanların yok edilmesi mesajını veriyorlar. Bütün savaş hukukuna aykırı olan bu yöntemlerle insanlığa bir korku veriyorlar. Hayallerin bile ulaşamayacağı bir durum var Gazze'de. Orada yaşanan savaş hukukuna aykırı durumun artık durması gerekiyor. Artık insaf sahibi, vicdanlı her bir kişinin buna karşı durması gerekiyor.

Çalıştaylarda ortaya konan görüşler ve çözüm önerilerinin, konferans süresince hazırlanacak sonuç bildirgesiyle kamuoyuna aktarılması planlanıyor.

