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Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda Mahsur Kalanlar

MSF, Gaza'nın kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:14
Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda Mahsur Kalanlar

MSF: Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda Binlerce Kişi Mahsur Kaldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları sonucu binlerce kişinin Cibaliya Mülteci Kampı'nda mahsur kaldığını açıkladı. MSF, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in bölgeye saldırmasıyla birlikte binlerce kişi bu kampta sıkışıp kaldı." ifadelerine yer verdi.

Hayatından Endişe Edilen Beş Kişi

Paylaşımda, MSF personeli bulunan beş kişinin durumu hakkında endişe olduğu belirtildi. Proje Koordinatörü Sarah Vuylsteke, "Kimse içeride veya dışarıda hareket edemiyor. Bu durumu değiştirmeye çalışanlar ise vuruluyor," dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Kamptaki Durum

İsrail'in 7 Ekim'de kamptan boşaltma talep ettiği hatırlatılırken, bu süreçte düzenlenen saldırıların insanların güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasını engellediği belirtildi. MSF, İsrail'in zorla yerinden etmelerine son vermesini ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasını çağrısında bulundu.

Çatışmaların Etkileri

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e başlattığı saldırılar dolayısıyla İsrail, o günden bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda 42 bin 126 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çatışmaların devam ettiği bölgelerde sivil altyapı da ciddi şekilde zarar görmüştür. Yine, bu sürede 160 çocuk dahil olmak üzere 748 Filistinli'nin Ölü Toptan Gazze ve Batı Şeria'da hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İnsani Ara ve Eş zamanlı Gelişmeler

24 Kasım 2023’te ve ardından 3 gün daha uzatılan insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Fakat İsrail, alıkonulmuş binlerce Filistinliyi hapiste tutmaya devam ediyor.

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