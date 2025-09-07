DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kral II. Abdullah'a: Ürdün Sahra Hastanesi Aktif Hale Getirilsin

Gazze Sağlık Bakanlığı, Kral II. Abdullah'tan Ürdün Sahra Hastanesi'nin Gazze'de yeniden faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi için acil müdahale talep etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:58
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kral II. Abdullah'a: Ürdün Sahra Hastanesi Aktif Hale Getirilsin

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kral II. Abdullah'a Ürdün Sahra Hastanesi çağrısı

Bakanlık, hastanelerin yeniden aktif hale getirilmesini istedi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Kral II. Abdullah'a hitaben yayımladığı açıklamada, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin yeniden aktif hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, 2009 yılında Gazze kentinde Ürdün Sahra Hastanesi'nin kurulmasına öncülük eden Kral II. Abdullah'a teşekkür edildi.

Kral II. Abdullah'tan Gazze kentindeki Ürdün Sahra Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi için acilen müdahale etmesini ve yürütme makamlarına gerekli talimatları vermesini rica ediyoruz.

Bakanlık, birkaç aydır hastaneye yaralı veya hasta yatışının kabul edilemediğini belirterek, Gazze Şeridi'ndeki özellikle Gazze ilindeki sağlık sektöründe her bir yatağa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Han Yunus'ta birkaç metre uzağındaki Nasır Tıp Kompleksi'nde yaklaşık bin hastanın tedavi edilirken Ürdün Sahra Hastanesi'nin kapasitesinin 17 yatağa düşürüldüğüne dikkat çekildi ve bu hastanenin de tekrar aktif hale getirilmesi istendi.

Ürdün'ün Gazze Şeridi'nde iki askeri sahra hastanesi kurduğu, Gazze kentinde 2009'da kurulan sahra hastanesinin ise 15 Kasım 2023'te İsrail bombardımanına maruz kaldığı ve saldırıda 7 personelin yaralandığı bildirildi. Diğer sahra hastanesi ise Kasım 2023'te Han Yunus'ta kurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiev'e En Büyük Hava Saldırısı: Rusya İlk Kez Hükümet Binasını Vurdu
2
Ürdün ve BAE Liderleri İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Planlarını Reddetti
3
Bakan Göktaş'tan Manisa'da 48 Yıllık Bulut Çiftine Ziyaret
4
Bursa'da Gazze'ye Destek: Küresel Sumud Filosu'na Çağrı
5
Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi
6
Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare
7
Jefrey Herlings, MXGP Of Türkiye'yi Afyonkarahisar'da Kazandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı