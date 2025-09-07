Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kral II. Abdullah'a: Ürdün Sahra Hastanesi Aktif Hale Getirilsin

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kral II. Abdullah'a Ürdün Sahra Hastanesi çağrısı

Bakanlık, hastanelerin yeniden aktif hale getirilmesini istedi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Kral II. Abdullah'a hitaben yayımladığı açıklamada, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin yeniden aktif hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, 2009 yılında Gazze kentinde Ürdün Sahra Hastanesi'nin kurulmasına öncülük eden Kral II. Abdullah'a teşekkür edildi.

Kral II. Abdullah'tan Gazze kentindeki Ürdün Sahra Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve işletilmesi için acilen müdahale etmesini ve yürütme makamlarına gerekli talimatları vermesini rica ediyoruz.

Bakanlık, birkaç aydır hastaneye yaralı veya hasta yatışının kabul edilemediğini belirterek, Gazze Şeridi'ndeki özellikle Gazze ilindeki sağlık sektöründe her bir yatağa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Han Yunus'ta birkaç metre uzağındaki Nasır Tıp Kompleksi'nde yaklaşık bin hastanın tedavi edilirken Ürdün Sahra Hastanesi'nin kapasitesinin 17 yatağa düşürüldüğüne dikkat çekildi ve bu hastanenin de tekrar aktif hale getirilmesi istendi.

Ürdün'ün Gazze Şeridi'nde iki askeri sahra hastanesi kurduğu, Gazze kentinde 2009'da kurulan sahra hastanesinin ise 15 Kasım 2023'te İsrail bombardımanına maruz kaldığı ve saldırıda 7 personelin yaralandığı bildirildi. Diğer sahra hastanesi ise Kasım 2023'te Han Yunus'ta kurulmuştu.