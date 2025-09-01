DOLAR
Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte, Zekim bölgesindeki İsrail saldırısında yaşamını yitirdi; Filistin spor camiasında çok sayıda kayıp bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:28
Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze'nin en eski spor kulüplerinden Gazze Spor Kulübü'nün Genel Müdürü Luey İsteyte'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Spor Kulübü Genel Müdürü Luey İsteyte şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Saldırı ve olay yeri

Filistin basınında çıkan haberlere göre, 46 yaşındaki İsteyte, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zekim kontrol bölgesinde insani yardım bekleyen sivillerin bulunduğu noktaya düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

İsteyte'nin spordaki geçmişi

2015 yılından bu yana kulüpte idari müdürlük görevini sürdüren İsteyte, daha önce hentbol sporunda da öne çıkan bir isim olarak biliniyordu.

Filistin sporunda ağır bilanço

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında spor camiasından 774 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Filistin sporu eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Racub, hayatını kaybedenler arasında 355 futbolcu, 277 spor federasyonu mensubu ve 142 Filistinli izcinin bulunduğunu, ayrıca 119 kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Federasyon Başkanı, aynı süre zarfında Batı Şeria ve Gazze'deki 288 spor tesisinin de İsrail saldırıları sonucu tamamen ya da kısmen yıkıldığını aktardı.

