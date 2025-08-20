Gazze'ye Sabah Saldırıları: 33 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu 33 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, hedeflerin zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar, evler ve yardım bekleyenler olduğunu aktardı.

Şati ve Üniversite Çevresinde Can Kaybı

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadır hedef alındı. Saldırıda, karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cibaliya ve Yaralılar

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezler beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra Mahallelerinde Süren Saldırılar

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir vakıf binasının hedeflendiği saldırıda, aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki hava ve topçu bombardımanının ardından yüksek patlama sesleri ve yoğun duman görüldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürdüğü bildirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Saldırılar

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı; saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Helikopterle kamp içindeki bir dairenin bombalanması sonucu 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu. Kampın batısında bir eve yapılan saldırıda ise biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Kamptaki fırın yakınlarında yer alan bir evin hedef alınması sonucu de 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney: Han Yunus'ta Sivil Kayıplar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir ailenin evinin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuk hayatını kaybetti; çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde, Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 12 Filistinli yaralandı.

Not: Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktarımları doğrultusunda hazırlanan bu haber, bölgedeki yeni saldırılar ve sivil kayıpları belgeliyor.